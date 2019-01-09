На Житомирщині заступник голови міськради придбав авто марки BMW за півмільйона гривень

Коростишівською місцевою прокуратурою забезпечено участь у судовому розгляді протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, скоєне заступником голови міської ради.
Постановою Коростишівського районного суду особу визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, та накладено штраф в розмірі 1700 грн.
Під час судового розгляду справи встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, заступник голови Коростишівської міської ради протягом 2017 року не мав на праві власності транспортних засобів.
У лютому 2018 року посадовець набув право власності на автомобіль марки BMW, вартістю 500 000 грн, про що укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу.
Однак, всупереч вимогам ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», чиновник не подав повідомлення про суттєві зміни в майнову стані на офіційному веб-сайті НАЗК.
Викрито адміністративне правопорушення посадовця та складено відповідний протокол Управлінням захисту економіки в Житомирській області департаменту захисту економіки Національної поліції України.
Прес-служба прокуратури Житомирської області