У Житомирі поліція затримала нападників на таксистів

Двох раніше судимих чоловіків розшуківці Житомирського відділу поліції затримали в обласному центрі за обґрунтованою підозрою у вчиненні розбійних нападів на водіїв служб таксі. Усі обставини з’ясовуються у рамках досудового розслідування. Судом підозрюваних взято під варту.
Днями до поліції надійшли два повідомлення від водіїв служб таксі про вчинені на них напади невідомих. Обидва злочини були подібні за способом вчинення, а потерпілі керманичі вказували на схожі прикмети кривдників.
У першому випадку від дій нападників постраждав 53-річний таксист, якого пасажири скерували на околицю Житомира, де з погрозами зв’язали, викрали близько 2 тисяч гривень й залишили на вулиці, поїхавши геть його атівкою. Автомобіль, правда, чоловік згодом виявив на одній з житомирських вулиць. Уже наступного дня ще один таксист заявив про схожу історію. Двоє пасажирів, яких він підібрав у місті, наказали зупинити машину у безлюдді і накинулись на керманича, погрожуючи та намагаючись заволодіти грошима. Однак водій зумів учинити опір розбійникам і ті втекли ні з чим.
– Ми детально проаналізували записи камер відеоспостереження, розміщених у центрі міста, де до автівок таксі сідали підозрювані пасажири. Серед інших здійснених заходів була й перевірка раніше судимих осіб. У результаті нам швидко вдалося встановити, що до вказаних нападів можуть бути причетні двоє жителів обласного центру 32-х і 40 років, - повідомив начальник Житомирського ВП ГУНП Михайло Сорока.
4 січня обидва були затримані працівниками поліції у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Про чоловіків відомо, що вони наркозалежні, а один із них й нині притягується до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.
Що ж до зазначених подій, то тепер обидва затримані є фігурантами кримінальних проваджень, відкритих за ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
7 січня Богунським районним судом м. Житомира обом підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на 60 діб без права внесення застави.
За чинним законодавством чоловікам може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.
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