На шляхах державного значення в області у свята працювало більше 70-ти механізмів дорожньої техніки

У період з 5 по 7 січня поточного року для забезпечення руху на автомобільних дорогах державного значення Житомирської області щодоби працювало більше 70-ти механізмів та майже сто працівників дорожніх організацій.
За цей період було використано майже 4100 тисяч тонн піщано-соляної суміші. Рух шляхами державного значення забезпечено.
Утруднення в русі спостерігалось на а/д М-06 Київ-Чоп - біля обходу міста Коростишів. Тут, у зв’язку з ДТП та значною інтенсивністю руху, було зафіксовано затор. У зв’язку з цим було організовано рух через місто Коростишів та зустрічній полосі шляху. Після ліквідації наслідків автопригод рух було відновлено.
Шановні водії, під час руху обирайте стиль керування відповідно до погодних умов та стану дорожнього покриття! Не перевищуйте дозволену швидкість – це може коштувати вам здоров’я та життя!
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