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На Житомирщині затриманих трьох осіб підозрюють у вимаганні 10 тис доларів США та незаконному позбавленні волі

На Житомирщині затриманих трьох осіб підозрюють у вимаганні 10 тис доларів США та незаконному позбавленні воліПід процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання грошових коштів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом незаконного позбавлення волі жительки м. Бердичів.

У четвер, 3 січня 2019 року, за погодженням із процесуальним прокурором, трьом особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, а також двом із них – за ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 26-річний житель міста Бердичева, за попередньою змовою із двома своїми знайомими, протягом листопада-грудня 2018 року, з метою заволодіння чужим майном, застосовуючи погрози та насильство, вимагали у місцевої жительки 10 000 доларів США.

Неодноразово погрожуючи потерпілій, а в разі ненадання коштів – розправою із її матір'ю, зловмисники, застосувавши фізичну силу, всупереч її волі помістили жінку в автомобіль, відвезли до приміщення на околиці Бердичева, де незаконно утримували протягом декількох годин.

Завдяки скоординованим діям прокуратури області та працівників карного розшуку ГУНП в області у середу, 2 січня 2019 року, групу осіб викрито та затримано під час одержання ними від потерпілої частини грошових коштів - 3 000 грн.

Наразі вирішується питання про обрання усім трьом підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Додатково: відповідно до суворішої статті – 189, ч. 2, КК України, за скоєний злочин передбачено позбавлення волі від трьох до семи років.
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