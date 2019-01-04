Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:22 – На Житомирщині затриманих трьох осіб підозрюють у вимаганні 10 тис доларів США та незаконному позбавленні волі 
  • 14:53 – Про стан проїзду шляхами державного значення Житомирщини 
  • 12:14 – На Житомирщині поліція затримала групу вимагачів 
  • 10:13 – На Житомирщині продовжують штрафувати депутатів за несвоєчасне подання декларацій 
  • 16:29 – Рух через міст в місті Радомишль відкрито 

Як у Садибі Поліського Святого Миколая зустрічатимуть Різдво

Як у Садибі Поліського Святого Миколая зустрічатимуть РіздвоУ Садибі Поліського Святого Миколая, що у Малинівці Малинського району, на Різдво окрім колядування планують частувати гостей кутею, звареною за стародавнім рецептом.

На Поліссі кутю варять густою: наші предки вірили, що “мокра” кутя – до літніх дощів.

“На Житомирщині в деяких селах кутю варять на молоці та з яйцем. Але традиційно – з ячменю із додаванням горіхів та сушених вишень. На Різдво в нашій Садибі можна буде не лише спробувати традиційну поліську кутю, а й дізнатись про секрети її приготування”, - розповідають організатори свята.

Окрім того на Різдво в Малинівці можна буде навчитись плести павуків із соломи.

“Павуків колись починали плести із 2 січня – щоб прикрасити домівки на свята. Ми також плануємо не лише навчитись виготовляти ці обереги, а й розвісити їх у хатинка Садиби – щоб вони приносили Малинівці гарні новини протягом 2019-го року”, - зазначають в Садибі.

Також 7 січня на відвідувачів чекають традиційні поліські колядки із вертепом. У Малинівці можна буде почути, як колядували поліщуки 100 років тому!

Святкування Різдва у Садибі Поліського Святого Миколая розпочнеться 7 січня, о 16:00, с. Малинівка, Малинський район.

Як відомо, Садиба Поліського Святого Миколая розпочала роботу 19 грудня і буде приймати гостей до 13 січня. У Садибі на малечу чекають янголи та помічники Миколая, а також – віслюк Вітус. Окрім того, за неслухняними дітьми в Садибі полює чорт крампус. Після того, як малеча кидає свої листи до спеціальної скрині, вони спілкуються із Поліським Святим Миколаєм та отримують настанови на весь наступний рік. За перші тижні роботи Садиби у Малинівці, її відвали кілька тисяч дітей із різних куточків області.

Організатор свята – Малинівська сільська рада та агропідприємство “Малинівське”.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 40
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Малинщині оселився Поліський Святий Миколай із янголами та віслюком Вітусом. ФОТО
» Крампуси, янголи, віслюк Вітус та Поліський Святий Миколай: Малинівка запрошує на відкриття унікальної Садиби
» Святий Міклош приносить неслухняним дітям шматочок вугілля: як Малинівка готується до відкриття Садиби Святого Миколая
» Віслюк Вітус поселився в унікальній Садибі Святого Миколая в Малинівці. Фото
» У Житомирі на день Святого Миколая вітатимуть вихованців дитячих будинків
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Із запровадженням воєнного стану Росія заплатить високу ціну у разі повномасштабної агресії – Президент
В Україні успішно випробували протикорабельну українську крилату ракету. Фото
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+