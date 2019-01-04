Як у Садибі Поліського Святого Миколая зустрічатимуть Різдво

У Садибі Поліського Святого Миколая, що у Малинівці Малинського району, на Різдво окрім колядування планують частувати гостей кутею, звареною за стародавнім рецептом.
На Поліссі кутю варять густою: наші предки вірили, що “мокра” кутя – до літніх дощів.
“На Житомирщині в деяких селах кутю варять на молоці та з яйцем. Але традиційно – з ячменю із додаванням горіхів та сушених вишень. На Різдво в нашій Садибі можна буде не лише спробувати традиційну поліську кутю, а й дізнатись про секрети її приготування”, - розповідають організатори свята.
Окрім того на Різдво в Малинівці можна буде навчитись плести павуків із соломи.
“Павуків колись починали плести із 2 січня – щоб прикрасити домівки на свята. Ми також плануємо не лише навчитись виготовляти ці обереги, а й розвісити їх у хатинка Садиби – щоб вони приносили Малинівці гарні новини протягом 2019-го року”, - зазначають в Садибі.
Також 7 січня на відвідувачів чекають традиційні поліські колядки із вертепом. У Малинівці можна буде почути, як колядували поліщуки 100 років тому!
Святкування Різдва у Садибі Поліського Святого Миколая розпочнеться 7 січня, о 16:00, с. Малинівка, Малинський район.
Як відомо, Садиба Поліського Святого Миколая розпочала роботу 19 грудня і буде приймати гостей до 13 січня. У Садибі на малечу чекають янголи та помічники Миколая, а також – віслюк Вітус. Окрім того, за неслухняними дітьми в Садибі полює чорт крампус. Після того, як малеча кидає свої листи до спеціальної скрині, вони спілкуються із Поліським Святим Миколаєм та отримують настанови на весь наступний рік. За перші тижні роботи Садиби у Малинівці, її відвали кілька тисяч дітей із різних куточків області.
Організатор свята – Малинівська сільська рада та агропідприємство “Малинівське”.