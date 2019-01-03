Про стан проїзду шляхами державного значення Житомирщини

Станом на ранок 3 січня на автомобільних дорогах загального користування державного значення, у зв’язку з погіршенням погоди, працювала дорожня техніка.
Для забезпечення руху було задіяно 61 механізм та 79 працівників підрядних організацій.
На даний час рух в усіх напрямках забезпечений, дорожнє покриття оброблене.
До уваги водіїв! У зв’язку з проходженням активного циклону територією країни можливе значне погіршення погодних умов та ускладнення в русі. Будьте уважні, слідкуйте за повідомленнями синоптиків, не плануйте тривалих подорожей у негоду. Неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху!
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