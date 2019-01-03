Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:22 – На Житомирщині затриманих трьох осіб підозрюють у вимаганні 10 тис доларів США та незаконному позбавленні волі 
  • 14:53 – Про стан проїзду шляхами державного значення Житомирщини 
  • 12:14 – На Житомирщині поліція затримала групу вимагачів 
  • 10:13 – На Житомирщині продовжують штрафувати депутатів за несвоєчасне подання декларацій 
  • 16:29 – Рух через міст в місті Радомишль відкрито 

Про стан проїзду шляхами державного значення Житомирщини

Про стан проїзду шляхами державного значення ЖитомирщиниСтаном на ранок 3 січня на автомобільних дорогах загального користування державного значення, у зв’язку з погіршенням погоди, працювала дорожня техніка.

Для забезпечення руху було задіяно 61 механізм та 79 працівників підрядних організацій.

На даний час рух в усіх напрямках забезпечений, дорожнє покриття оброблене.

До уваги водіїв! У зв’язку з проходженням активного циклону територією країни можливе значне погіршення погодних умов та ускладнення в русі. Будьте уважні, слідкуйте за повідомленнями синоптиків, не плануйте тривалих подорожей у негоду. Неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху!

Прес-служба САД у Житомирській області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 62
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Про стан проїзду на автодорогах державного значення Житомирщини
» У Житомирській області дорожники працюють у посиленому режимі
» Минулої доби на шляхах області працювало більше 90 працівників дорожніх організацій
» До уваги водіїв! За кілька днів на Житомирщину прийде погіршення погоди!
» У Житомирській області очікується ускладнення погодних умов
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Із запровадженням воєнного стану Росія заплатить високу ціну у разі повномасштабної агресії – Президент
В Україні успішно випробували протикорабельну українську крилату ракету. Фото
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+