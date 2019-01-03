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На Житомирщині поліція затримала групу вимагачів

На Житомирщині поліція затримала групу вимагачівУвечері 2 січня у м. Бердичеві оперативники кримінальної поліції та спецпризначенці КОРДу ГУНП в Житомирській області затримали трьох місцевих жителів під час передачі витребуваного надуманого боргу з бердичівлянки. Триває досудове розслідування.

Близько 20 години по вул. Шевченка у м. Бердичеві оперативники управління карного розшуку та бійці КОРДу затримали трьох осіб, обґрунтовано підозрюваних у вимаганні.

– Усі троє – місцеві жителі віком від 25 до 35 років, раніше притягувались до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Їх протиправну діяльність ми документували певний час. Наразі відомо, що вказані особи під приводом надуманих боргових зобов’язань вимагали 12 тисяч гривень у місцевої жительки, погрожуючи та подекуди застосовуючи фізичну силу, - повідомив начальник УКР ГУНП Житомирщини Олександр Петрущенко.

2 січня під час передачі частини витребуваних коштів підозрювані були затримані у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Нині триває досудове розслідування за ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження затримані перевіряються на причетність до інших подібних фактів. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються обмеженням чи позбавленням волі строком до 5 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
На Житомирщині поліція затримала групу вимагачів
На Житомирщині поліція затримала групу вимагачів
На Житомирщині поліція затримала групу вимагачів
На Житомирщині поліція затримала групу вимагачів
На Житомирщині поліція затримала групу вимагачів
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