На Житомирщині продовжують штрафувати депутатів за несвоєчасне подання декларацій

Коростишівською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, вчинене депутатом Попільнянської об’єднаної територіальної громади.
Під час судового розгляду встановлено, що депутат, будучи суб’єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», не подав щорічну декларацію у передбачений законодавством строк без поважних на те причин.
Постановою Попільнянського районного суду вказану особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (несвоєчасне подання декларації без поважних причин), та притягнуто до відповідальності у виді штрафу на суму 850 грн.
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