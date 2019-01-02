Рух через міст в місті Радомишль відкрито

За день до Нового року було відкрито рух для автотранспорту по мосту в місті Радомишль, що на автомобільній дорозі Т-06-08 Малин – Кочерів.
Замовником поточного середнього ремонту мосту, що був побудований у 1964 році, виступала Служби автомобільних доріг у Житомирській області. Підрядна організація, згідно з результатами тендеру - ТОВ «Альманах-2000».
228 з половиною погонних метрів штучної споруди через річку Тетерів отримали нове покриття, бар’єрне та перильне огородження, нові підходи та тротуари, а також 8 ліхтарних стовпів освітлення.
Фінансування об’єкта - кошти державного бюджету.
Прес-служба САД у Житомирській області