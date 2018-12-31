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У Житомирі одного з керівників автодору підозрюють у вчиненні службового підроблення

У Житомирі одного з керівників автодору підозрюють у вчиненні службового підроблення Житомирська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом скоєння службового підроблення одним із керівників обласної філії ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

У суботу, 29 грудня 2018 року, за погодженням з місцевою прокуратурою, особі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що посадовець у листопаді 2018 року, звітуючи про використані кошти місцевого бюджету, виділені для ремонту доріг на території сільської ради Житомирського району, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, зазначивши, що ремонт доріг виконано по вулицях, які взагалі не існують у населеному пункті.

Унаслідок таких протиправних дій інтересам місцевої громади завдано значної шкоди.

Злочинну діяльність посадової особи викрито завдяки спільним професійним діям прокуратури, поліції та Управління захисту економіки в області.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське районне відділення поліції Житомирського відділу поліції ГУНП в області.

Житомирська місцева прокуратура
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