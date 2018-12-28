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У Житомирі прокуратура розпочала провадження за зверненням мешканців щодо незаконної забудови прибудинкової території

У Житомирі прокуратура розпочала провадження за зверненням мешканців щодо незаконної забудови прибудинкової території У четвер, 27 грудня 2018 року, Житомирською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що завдало істотної шкоди свободам та інтересам окремих громадян).

Такі результати сьогоднішнього особистого прийому заступником прокурора області та заступником керівника Житомирської місцевої прокуратури мешканців будинків, розташованих на розі вулиць В. Бердичівська-Шевченка у Житомирі.

Йдеться про те, що мешканці цих будинків звернулися до прокуратури зі скаргою щодо незаконної забудови прибудинкової території.

Наразі розпочато досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ Житомирського відділу Головного управління Нацполіції в області.

Житомирська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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