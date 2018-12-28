Експерти розповіли як політики вітали жителів Житомирщини з святами

За останні тижні потенційні кандидати в народні депутати роздали жителям Житомирщини мільйони цукерок, а також купу інших подарунків.
Про це йдеться в результатах Моніторингу політичної ситуації на території Житомирської області в грудні 2018 року, який представили відомі житомирські політологи під час засідання “Клубу Експертів Житомирщини” 27 грудня.
«З наближенням новорічних свят, потенційні кандидати в президенти і депутати завалили житомирських дітлахів цукерками. Ми можемо з впевненістю стверджувати, що політики в ці дні роздали жителям області більше одного мільйона цукерок, а справжня цифра може перевищувати два мільйони», - заявив політолог Володимир Піньковський.
Зазначимо, що якщо вірити штабам кандидатів, то на кожному виборчому окрузі було роздано біля ста тисяч подарунків. Однак цю цифру треба сприймати з обережністю.
Деякі кандидати вирішили не обмежуватись подарунками, а організувати ціле різдвяне містечко. Наприклад, на 62-гому окрузі (місто Житомир) Борислав Розенблат цього місяця через свій «Фонд родини Розенблат» організовував цілий «Різдвяний ярмарок» в Житомирі, який активно відвідує і сам Борислав.
Аналогічну тактику обрав і Павло Жебрівський, який потенційно буде кандидатом по 63-му виборчому округу – він організовує різдвяне містечко в своєму рідному селі Немиринці Ружинського району.
Найактивнішу «війну подарунків» експерти зафіксували на 66-му Малинському окрузі. Головним «Святим Миколаєм» округу цього грудня став гендиректор ТОВ "Юнігран" та депутат облради від БПП Сергій Диняк - він роздав 2765 наборів подарунків учням шкіл Малину там Малинського району. Самим же школам і дитячим садочкам від депутата дістались ноутбуки, проектори, двері, білизна, посуд, література та багато іншого. Судячи з його взаємодії з школами, Диняк, хоч і відмовився від балотування по цьому округу від БПП, контролює адміністративний ресурс у районі, має вплив на голову РДА.
Депутат від 66-го округу Павло Дзюблик особисто роздавав дітям солодощі на святі в Малині, а також по деяким школам районів. Також, Дзюблик подарував три смартфони дітям-переможцям конкурсу малюнків, який він сам і оголосив.
Його «колега по округу» Віталій Журавський, колишній нардеп і майбутній кандидат – також побував з подарунками в деяких дитячих садочках та школах округу. Відвідав він ті села та школи, де в політика лишились зв’язки в керівництві з часів його членства в Партії Регіонів. Схоже, Журавський на майбутніх виборах спиратиметься на дві мережі: стару, що складається з колишніх активістів Партії Регіонів, з якими в нього залишились стосунки, та нову, що була побудована в останні роки через видачу пенсіонерам округу безкоштовних окулярів.
Не всі політики роздавали подарунки лише «за себе» - голова Житомирської обласної організації ВО «Батьківщина» Анджеліка Лабунська роздала дітям цукерок на 1 900 000 гривень (вона їх задекларувала), а разом з ними видала листівки, на яких була зображена як вона, так і лідер партії Юлія Тимошенко.
На 67-му окрузі близько 70 тисяч наборів шоколадних цукерок роздав нардеп Віктор Развадовський, які були «придбані за позабюджетні кошти».
З’являються чергові підтвердження того, що по Коростенському виборчому округу №64 в нардепи балотуватиметься Сергій Пашинський. До дня Святого Миколая він дарував цукерки дітям з гуртка вільної боротьби в Коростені.
Цікаво, що цукерки, що роздавав Пашинський, вироблені Житомирською кондитерською фабрикою в упаковці 2015 року, що нагадало журналістам про те, що Сергія Пашинського звинувачували в рейдерському захопленні цієї фабрики наприкінці 2015 року. Можливо це ті самі цукерки, що зникли в 2015.
По тому ж округу №64 активно піариться нардеп Володимир Арешонков. Він також роздає подарунки і демонструє турботу про виборців округу. Протистояння двох нардепів обіцяє бути напруженим.
Моніторинг передвиборчої ситуації, буде тривати до жовтня 2019 року. Експерти планують оприлюднювати його щомісячно.