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Служба автодоріг попереджає про складні погодні умови

Служба автодоріг попереджає про складні погодні умовиСьогодні та упродовж кількох наступних днів на території області за інформацією Українського гідрометеорологічного центру, спостерігатимуться складні погодні умови: мокрий сніг, місцями сильний сніг, хуртовини.

Опади та частий перехід температури повітря через нуль можуть супроводжуватись налипанням мокрого снігу та ожеледицею.

Саме тому, Служба автомобільних доріг у Житомирській області звертається до водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та враховувати погодні під час руху.

Водії, в умовах ускладнення погоди варто утриматися від поїздок, або ж замінити авто на залізничний вид транспорту.

Станом на 26 грудня в області зрідка сніжить, температура повітря становить +1.

На дорогах загального користування державного значення Житомирської області для ліквідації зимової слизькості працює 21 механізм дорожньої техніки. Для забезпечення роботи механізмів задіяно 25 працівників підрядних організацій та 57 - працює в черговому режимі.
Рух забезпечено.

Прес-служба САД у Житомирській області
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