Служба автодоріг попереджає про складні погодні умови

Сьогодні та упродовж кількох наступних днів на території області за інформацією Українського гідрометеорологічного центру, спостерігатимуться складні погодні умови: мокрий сніг, місцями сильний сніг, хуртовини.
Опади та частий перехід температури повітря через нуль можуть супроводжуватись налипанням мокрого снігу та ожеледицею.
Саме тому, Служба автомобільних доріг у Житомирській області звертається до водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та враховувати погодні під час руху.
Водії, в умовах ускладнення погоди варто утриматися від поїздок, або ж замінити авто на залізничний вид транспорту.
Станом на 26 грудня в області зрідка сніжить, температура повітря становить +1.
На дорогах загального користування державного значення Житомирської області для ліквідації зимової слизькості працює 21 механізм дорожньої техніки. Для забезпечення роботи механізмів задіяно 25 працівників підрядних організацій та 57 - працює в черговому режимі.
Рух забезпечено.
Прес-служба САД у Житомирській області