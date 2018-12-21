На Малинщині оселився Поліський Святий Миколай із янголами та віслюком Вітусом. ФОТО

Перші відвідувачі казкової Садиби у Малинівці вже отримали настанови на наступний рік від Поліського Святого Миколая, який прибув на Малинщину 19 грудня. Садиба у Малинівці стала найпівнічнішою домівкою Миколая в Україні.
Кожен, хто переступив поріг Садиби у Малинівці, опинився у справжній зимовій казці, де його зустрічали янголи, помічники Святого Миколая, казкові герої, віслюк Вітус та чорт крампус, який намагався вполювати неслухняних дітей.
“Садиба Святого Миколая – це подарунок для дітей Житомирщини. Саме в Малинівці, яка є давнім чеським поселенням, багато років поєднуються як чеські, так і українські традиції відзначення свят. Але головне – це збереження автентичних поліських звичаїв, які ми намагаємося передати підростаючому поколінню”, - зазначила сільський голова Малинівки Наталія Парфіненко.
До приходу Миколая у Садибі готувались більше місяця. Його помічники прикрашали будинки та встановлювали вертеп, облаштовували подвір’я садиби та готували смачні пригощання для гостей.
“Більше за усе діти радіють віслюку Вітусу. Він вже у перший день роботи Садиби став справжньою зіркою. Їсть заготовлену моркву та капусту, любить сіно. І приязно ставиться до малечі, яка приїздить у Садибу”, - розповідають організатори свята.
Для Малинівки проведення масштабних фестивалів – не в новинку. Влітку тут пройшов Фестиваль Малини, на який з’їхались люди із усієї області.
“Зимові свята у Малинівці запам’ятаються кожному, хто переступить поріг нашої казкової садиби. На дітей тут чекає смачний чай, поштова скриня, куди вони зможуть вкинути свої малюнки та листи Миколаю, казкові герої із конкурсами та розвагами, майстер-класи, а також – чудернацькі чорти крампуси, від яких мають ховатись неслухняні діти”, - додають організатори.
Святий Миколай прибув у Садибу 19 грудня і відразу розпочав прийом малечі в своєму будинку. Він зазначив, що у Малинівці живуть слухняні діти, які отримали від нього подарунки за гарну поведінку протягом року.
Офіційне відкриття казкової садиби зібрало кілька сотень жителів Малинівки та Малина. Приїхали гості з інших міст та сіл області, і навіть – із столиці. Під українську музику, танці, конкурсу та веселі забави гості Садиби з Миколаєм запалили головну ялинку краю.
Садиба відкрита для дітей до 13 січня. Працюватиме кожної п’ятниці, суботи та неділі. А також – у святкові дні. Відкриває ворота Садиба о 15:00 і працює до 20:00.
“Ми запрошуємо до Садиби усіх, хто вірить у казку. Сьогодні ми намагаємося створити цю казку в нашій Малинівці і запросити сюди гостей. Переконані, що Миколаю в нас сподобається, і він приїде сюди й наступного року”, - резюмував директор агропідприємства “Малинівске”, яке є головним співорганізатором свята.
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