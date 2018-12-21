На Житомирщині тренеру шахового клубу за розбещення неповнолітньої «світить» від 5 до 8 років позбавлення волі

Прокуратурою Житомирської області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої, вчинених тренером шахового клубу м. Бердичів.
Наразі обвинувальний у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) КК України скеровано до Бердичівського міськрайонного суду для розгляду по суті.
Установлено, що 59-річний бердичівлянин, скориставшись тим, що раніше знайома, його вихованка, унаслідок малолітства не здатна розуміти характер протиправних вчинків стосовно неї, у приміщенні шахового клубу, де проходили заняття, скоїв розбещення малолітньої дівчинки.
У ході досудового розслідування, яке проводили органи поліції, зібрано достатньо доказів скоєння тренером шахового клубу кримінального правопорушення.
Публічне обвинувачення у суді підтримуватиме прокуратура Житомирської області.
Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Прес-служба прокуратури Житомирської області