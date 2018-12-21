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Шахраї намагалися "розвести" житомирських головних лікарів на 150 тисяч доларів

Шахраї намагалися "розвести" житомирських головних лікарів на 150 тисяч доларівОстанніми днями на телефонні номери головних житомирських лікарів дзвонив чоловік, який представлявся першим заступником обласного прокурора, і попереджав про перевірку з генеральної прокуратури, що за кілька днів має бути в їхніх лікарнях, поліклініках, санаторіях.

"Перший заступник обласного прокурора" обіцяв головним лікарям свою допомогу. Щоб отримати сприяння, кожен головний лікар мав зібрати в середньому по п'ять тисяч доларів (декому робили знижку - 4000-5000 тисяч долярів). Перевести її в гривні та покласти на карточку водія-вимагача.

"Перший заступник прокурора області" гримав на головних лікарів і заказував покласти кошти на картку чим пошвидше.

Лікарі звернулися до обласної прокуратури, де їм пояснили, що це - шахрайство. Працівники прокуратури завели кримінальну справу і розшукують шахраїв.

Один із головних лікарів порахував, що, якби шахрайство вдалося, аферисти зібрали б десь 150 тисяч доларів.

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