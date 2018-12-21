Шахраї намагалися "розвести" житомирських головних лікарів на 150 тисяч доларів

Останніми днями на телефонні номери головних житомирських лікарів дзвонив чоловік, який представлявся першим заступником обласного прокурора, і попереджав про перевірку з генеральної прокуратури, що за кілька днів має бути в їхніх лікарнях, поліклініках, санаторіях.
"Перший заступник обласного прокурора" обіцяв головним лікарям свою допомогу. Щоб отримати сприяння, кожен головний лікар мав зібрати в середньому по п'ять тисяч доларів (декому робили знижку - 4000-5000 тисяч долярів). Перевести її в гривні та покласти на карточку водія-вимагача.
"Перший заступник прокурора області" гримав на головних лікарів і заказував покласти кошти на картку чим пошвидше.
Лікарі звернулися до обласної прокуратури, де їм пояснили, що це - шахрайство. Працівники прокуратури завели кримінальну справу і розшукують шахраїв.
Один із головних лікарів порахував, що, якби шахрайство вдалося, аферисти зібрали б десь 150 тисяч доларів.internetua