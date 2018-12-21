У Житомирі СБУ викрила на хабарі двох посадовців фіскальної служби

Співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі старшого слідчого в особливо важливих справах та завідувачку одного із секторів головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області.
Оперативники спецслужби задокументували, що старший слідчий-майор податкової міліції разом зі своєю спільницею вимагали у місцевого бізнесмена сім тисяч гривень. У таку суму зловмисники оцінили «вирішення питання» щодо накладення на його підприємство мінімальних штрафних санкцій за виявлені під час перевірки порушення податкового законодавства.
Після перерахування обумовленої суми хабара на зарплатну картку старшого слідчого спільники передали комерсанту підроблений акт зі зменшеними вп’ятеро штрафними санкціями.
Під час санкціонованих слідчих дій за місцем роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили документи, які підтверджують здійснення оборудки.
Слідчі Управління СБУ в Житомирській області повідомили обом податківцям про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо відсторонення їх від займаних посад.
Тривають слідчі дії, зокрема перевіряється інформація стосовно систематичного вимагання зловмисниками коштів у підприємців за непритягнення до передбаченої законом відповідальності.
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