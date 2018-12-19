Прокуратура Житомирщини довела в апеляційній інстанції невідповідність вироку тяжкості скоєного злочину

Установлено, що 19-річний житель Коростенського району, раніше засуджений за скоєння крадіжок чужого майна та незаконне заволодіння транспортом, за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України до 2-х років умовно, у період іспитового строку скоїв інший злочин.
Зокрема, у березні цього року, підібравши ключ, хлопець проник до сараю свого односельчанина та викрав чуже майно – металевий сейф, у якому знаходилися грошові кошти на суму 13 тис грн.
Вироком суду першої інстанції особу визнано винною у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 185 КК України та призначено покарання - позбавлення волі на 5 років 6 місяців.
Однак відділом підтримання державного обвинувачення у суді прокуратури області, за результатом вивчення вироку встановлено, що судом не враховано обставин щодо скоєння особою чергового злочину в період іспитового строку та не призначено покарання за сукупністю вироків, унаслідок чого призначене покарання не відповідає тяжкості скоєного кримінального правопорушення.
За апеляційною скаргою прокуратури області апеляційним судом Житомирської області вирок Коростенського міськрайонного суду скасовано та призначено новий, з приєднанням невідбутої частини покарання за вироком Володарсько-Волинського районного суду. Таким чином, за скоєння серії злочинів особі призначено остаточне покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Житомирської області