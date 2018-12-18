Крампуси, янголи, віслюк Вітус та Поліський Святий Миколай: Малинівка запрошує на відкриття унікальної Садиби

У Садибі Поліського Святого Миколая триває підготовка до відкриття: вже 19 грудня, о 15:00 у село Малинівку, що на Малинщині, прибуде автентичний Поліський Миколай. Він цілий місяць прийматиме у своїй Садибі дітей із усіх районі Житомирщини, які завчасно підготувались до подорожі в казку та написали Миколаю листи.
У Малинівці вже працює пошта Миколая – щодня на адресу Садиби надходять десятки листів із усіх куточків області.
“Листи вже розбирають янголи, які працюють в Садибі і готують будинок Миколая до відкриття. Миколай обов’язково поспілкується із кожним, хто приїде до його Садиби. Також діти зможуть спробувати смачний малиновий чай, а для дорослих у свята працюватиме ярмарок”, - розповідає адміністратор Садиби.
Організатори запевняють: у Садибі кожен знайде собі заняття до душі.
“Коли дитина переступає поріг нашої Садиби, проходить через вивіску і чує легенду про Поліського Святого Миколая – вона опиняється у казці. Тут на неї чекають і янголи, і помічники Миколая, і казкові герої. Якщо бути уважним – можна побачити і злого крампуса. Так у багатьох європейських країнах називали чортів, які викрадали неслухняних дітей. Враховуючи, що Малинівка – це давнє чеське поселення, то тут гармонійно співіснують як українські, так і чеські традиції”, - розповідають в Садибі.
На малечу на території Садиби в Малинівці чекають також конкурси, розваги та майстер-класи. А також – віслюк Вітус, надійний помічник Святого Миколая.
“Вітус вже вдягнув святковий одяг і чекає на ввічливих дітей. Він живе у Малинівці, приходить щодня допомагати Миколаю бавити дітей у Садибі. Любить моркву та сіно. Малеча зможе самостійно погодувати його”, - додають організатори.
Офіційне відкриття Садиби відбудеться 19 грудня о 15:00. Садиба працюватиме кожну п’ятницю, суботу, неділю та на свята. Час роботи – із 15:00 до 20:00.
Організатор свята – Малинівська сільська рада та агропідприємство “Малинівьске”.
За детальною інформацією звертайтеся за телефоном – (096) 603-14-00.