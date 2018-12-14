Про стан проїзду на автодорогах державного значення Житомирщини

Станом на ранок 14 грудня на замовлення Служби автомобільних доріг у Житомирській області в межах зимового експлуатаційного утримання шляхів на автодорогах загального користування державного значення працює 73 працівника та 61 механізм.
Проїзд шляхами державного значення забезпечено, на даний час в області без значних опадів, температура повітря становить -2 градуси С.
Учасники дорожнього руху, Служба автомобільних доріг у Житомирській області наголошує на неухильному дотриманні Правил дорожнього руху.
Водії, обирайте стиль керування зважаючи на погодні умови!
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