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На Житомирщині раніше судимий чоловік одержав новий реальний строк – 5 років позбавлення волі

На Житомирщині раніше судимий чоловік одержав новий реальний строк – 5 років позбавлення воліВідділом підтримання обвинувачення в суді прокуратури Житомирської області продовжується вивчення вироків суду щодо призначення покарання, домірного тяжкості скоєних злочинів.

За результатами вивчення вироку щодо призначення покарання особі за скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст. 309 (незаконне виготовлення, зберігання, наркотичних засобів в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України встановлено необґрунтоване застосування іспитового строку та подано апеляційну скаргу.

Позицію прокуратури області підтримано апеляційним судом Житомирської області, скасовано вирок суду першої інстанції – позбавлення волі у виді 5 років і звільнення від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки та ухвалено новий вирок – 5 років позбавлення волі.

Так, 45-річний житель Новоград-Волинського району, раніше судимий, не ставши на шлях виправлення, одержав реальний строк позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів.

Установлено, що чоловік у власному домоволодінні виготовляв та зберігав у паперових згортках, мішках та інших пакунках особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс. Усього під час санкціонованого обшуку, проведеного правоохоронцями у червні 2017 року, виявлено і вилучено понад 2,6 кг забороненого законом наркотичного засобу.

Крім наркотичних засобів, під час обшуку вилучено ще й вогнепальну зброю - самопал, якого зловмисник незаконно зберігав без відповідних дозволів.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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