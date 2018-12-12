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Представники Ради церков Житомирщини очікують позитивних результатів після проведення Собору

Представники Ради церков Житомирщини очікують позитивних результатів після проведення СоборуВже у цю суботу, 15 грудня, відбудеться важлива для всіх українців подія – Об’єднавчий собор. Саме на Соборі буде засновано, створено українську автокефальну помісну православну церкву, що буде визнана світовим православ’ям.

Напередодні цієї події сьогодні, 11 грудня, представники Ради християнських церков Житомирщини провели прес-конференцію для ЗМІ задля роз’яснення процесу об’єднання українських церков.

Участь у заході взяв заступник голови ОДА Ярослав Лагута, який наголосив на тому, що надання Томосу про автокефалію – це лише один крок у великій та важливій роботі до розбудови незалежної автокефальної Православної Церкви в Україні.

«Сьогодні за допомогою ЗМІ ми хочемо ознайомити громадськість та жителів із ситуацією, яка склалась у зв’язку з утворенням єдиної церкви, та роз’яснити базові поняття. У колі представників православних церков, греко-католицької церкви, спеціалістів, які займаються теологічними питаннями, ми активно обговоримо всі питання, які цікавлять журналістів та громадськість», – зазначив Ярослав Лагута.

Після сотень років очікувань і десятків років боротьби за єдину українську церкву кілька днів відділяють Україну від духовної незалежності. Під час Собору ієрархи церков оберуть предстоятеля української православної церкви. Лише після цього буде визначено, як саме будуть діяти релігійні організації.

«Ми очікуємо від Об’єднавчого собору позитивних результатів. Адже він об’єднає між собою Українську православну церкви Київського Патріархату, Українську автокефальну православну церкву та частину ієрархів Української православної церкви Московського Патріархату. Як саме будуть діяти релігійні організації, визначать вже після проведення Собору. Ми наголошуємо, що кожна релігійна громада залишається на тих самих місцях – той, хто очолює ту чи іншу парафію, то вона залишається за ним. Якщо постане питання про перехід (від МП до єдиної церкви), то це також має визначати громада. Тому що храм і споруди належать громаді. Реальну картину ми бачитимемо вже після Собору», – зазначив єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій Української Православної Церкви Київського Патріархату.

У свою чергу архієпископ Житомирський і Поліський Української Автокефальної Православної Церкви Володимир акцентував, що Україна та церква йдуть шляхом соборноправності – а це є традиціями української православної церкви. «Найперше питання – це обрання предстоятеля Української помісної церкви під час Собору. І вже з ним релігійні організації будуть спілкуватись і потім визначати модель своєї церкви. Однозначно ми будемо прислухатись до голосу Вселенського Патріарха. Нам потрібно відкидати всі свої амбіції і слідувати словам нашого земляка Іларіона Огієнка: «Любіть свою українську православну церкву».

Підсумовуючи, Ярослав Лагута підкреслив, що жодних конфліктів у церковній сфері на території області, які пов’язані із Томосом, не було. «Ми тільки в очікуванні Томосу. Але святі отці вже запевнили в тому, що переділу майнових питань не буде».

Також під час прес-конференції учасники детально роз’яснили що таке Томос, автокефалія, історію надання автокефалій, обговорили проблематику назви української церкви після надання Томосу.

До обговорення долучились начальник управління культури та туризму ОДА Тетяна Парфентієва, протопресвітер Житомирського протопресвітерства Української Греко-Католицької Церкви протоієрей Віталій Сидорук, викладач Житомирського державного університету ім. І. Франка Олег Соколовський.

Довідково: На Житомирщині станом на 1 січня 2018 року зареєстровано 1566 релігійних організацій понад 20 конфесійних напрямків. Із них більшість – 974 організації – православні релігійні організації, серед яких Українська православна церква Московського патріархату – 672, що майже 70%, 253 – Українська православна церква Київського патріархату, 33 – українська автокефальна православна церква.
Представники Ради церков Житомирщини очікують позитивних результатів після проведення Собору
Представники Ради церков Житомирщини очікують позитивних результатів після проведення Собору
Представники Ради церков Житомирщини очікують позитивних результатів після проведення Собору
Представники Ради церков Житомирщини очікують позитивних результатів після проведення Собору
Представники Ради церков Житомирщини очікують позитивних результатів після проведення Собору
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