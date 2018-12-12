На Житомирщині майстра лісу засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком

Прокуратурою Житомирської області забезпечено підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом скоєння майстром лісу державного лісового господарства хуліганства, а саме – стрілянини гумовими кулями з вогнепальної зброї, що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень двом місцевим жителям, серед яких – неповнолітній.
Відтак, вироком Олевського районного суду особу визнано винною у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 296 КК України, призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років та звільнено від основного відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.
Під час судового розгляду справи установлено, що у серпні минулого року 32-річний житель Олевська, майстер лісу державного лісогосподарського підприємства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на території місцевої гімназії, з хуліганських мотивів здійснив з гладкоствольного самозарядного пістолета для відстрілу гумових куль два постріли, одним з яких спричинив неповнолітньому легкі тілесні ушкодження.
У подальшому, продовжуючи свої хуліганські дії, зловмисник вже після опівночі вчинив стрілянину по групі відвідувачів у місцевому кафе, також завдавши одному з них легких тілесних ушкоджень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі слідчого відділу прокуратури Житомирської області.
Прес-служба прокуратури Житомирської області