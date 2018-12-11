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Жителя Житомира, знову відправили за грати на 4 роки 6 місяців

Жителя Житомира, знову відправили за грати на 4 роки 6 місяців За апеляційною скаргою прокуратури області апеляційний суд Житомирської області скасував вирок першої інстанції щодо призначення особі покарання строком на 2 роки за скоєння злочину за ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Колегія суддів погодилася із позицією прокуратури Житомирської області щодо призначення судом першої інстанції покарання, яке не відповідає тяжкості кримінального правопорушення та є нижчим від найнижчої межі, встановленої санкцією зазначеної статті КК України.

Відтак, апеляційний суд Житомирської області ухвалив щодо особи новий вирок - позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців.

Йдеться про те, що 34-річний житель Житомира, неодноразово судимий за скоєння злочинів, звільнившись умовно-достроково з місць позбавлення волі, знову скоїв низку кримінальних правопорушень.

Зокрема, протягом серпня-вересня 2017 року, залучивши ще одну невстановлену слідством особу, він разом із поплічником, з корисливих мотивів, застосовуючи насильство, у громадських місцях грабували потерпілих, відбираючи мобільні телефони та коштовні прикраси.

Грабіжники навіть не зупинилися перед оберегом - золотим хрестиком, якого зірвали разом із ланцюжком з приїжджого чоловіка в одному з готелів. Загалом зловмисники пограбували потерпілих на суму понад 15 700 грн.

Таким чином, за принципової позиції прокуратури Житомирської області, особі призначене покарання, яке є домірним тяжкості скоєних злочинів.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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