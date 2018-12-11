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У Житомирі навчатимуть підприємців будувати бізнес в Інтернеті

У Житомирі навчатимуть підприємців будувати бізнес в Інтернеті18 грудня у Житомирі пройде безкоштовний семінар “Бізнес-Інкубатор” для підприємців-початківців, маркетологів та активних людей, які тільки планують створити власну справу.

Захід відбудеться за підтримки ПриватБанку і Mastercard.

Спікери:

Антон Воронюк, керівник академії інтернет-маркетингу “WebPromoExperts”, лектор академії “WebPromoExperts”, розповість про стратегію інтернет-маркетингу для бізнесу.

Сергій Желепа, маркетинг-менеджер “WebPromoExperts”, лектор академії WebPromoExperts, навчить просувати свій бізнес в Інтернеті за допомогою соціальних мереж.

Усіх зацікавлених житомирян чекають 18 грудня 2018 року об 11:00 на 2 поверсі готелю “Reikartz” за адресою:

м. Житомир, Замковий майдан, 5/8.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією: goo.gl

Проект “Бізнес-Інкубатор” – це освітня платформа для підприємців у рамках національної програми “КУБ” (Країна успішного бізнесу), місія якої - створення екосистеми навчання й підтримки бізнесу, збільшення кількості успішних підприємців. Кожен представник бізнесу може приєднатися до програми й безкоштовно отримати або вдосконалити свої знання.

Тренінги проходять на регулярній основі в різних містах України. Загалом з початку нинішнього року “Бізнес-Інкубатор” вже кілька разів збирав підприємців у Львові, Одесі, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Харкові.... Участь у заходах завжди безкоштовна. Потрібно лише пройти попередню реєстрацію на сайті inkubator.pb.ua. Також на сайті можна обрати і пройти онлайн необхідний курс навчання та слідкувати за анонсами наступних семінарів.
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