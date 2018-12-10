У Малині вилучено 3,5 тонни незаконно виготовленого алкоголю та тютюнових виробів

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та їх незаконний збут.
У п’ятницю, 7 грудня 2018 року, прокуратурою області спільно із податковою міліцією області у місті Малині проведено низку санкціонованих обшуків у місцях зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
За результатами обшуків виявлено та вилучено 3,5 тонни спиртовмісної продукції, а також 388 пачок цигарок без марок акцизного збору.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 204 КК України проводить податкова міліція області.
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