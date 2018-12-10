Служба автомобільних доріг у Житомирській області звітує про ремонтно-будівельний сезон – 2018. Фото

Добігає кінця будівельний сезон 2018 року. На замовлення Служби автомобільних доріг у Житомирській області у поточному році були проведені роботи з капітального, поточного середнього ремонтів, роботи з безпеки руху, експлуатаційного утримання та виготовлення проектів.
Загальна протяжність відремонтованих цьогоріч шляхів становить близько 35 кілометрів, відновлено та покращено конструктиви п’яти штучних споруд, в межах робіт з підвищення безпеки руху встановлено та замінено майже 1760 дорожніх знаків, влаштовано розмітки на 378-ми кілометрах, замінено та відновлено 2 світлофорних об’єкта, виконані роботи з підготовки проектно-кошторисної документації по 39 об’єктам.
Капітальний ремонт
На двох ділянках автомобільної дороги Р-49 Васьковичі - Шепетівка у селах Радичі, Варварівка та Вересівка Ємільчинського району були проведені роботи з поширення проїжджої частини, влаштування двох шарів асфальтобетону та капремонту двох мостів.
Результатом ремонту стало розширення дорожнього полотна з 7 до 9 метрів, та посилення існуючого дорожнього одягу. Протяжність відремонтованого шляху склала 7,7 кілометра.
Поточний середній ремонт
На шести ділянках ремонту автомобільної дороги національного значення Н-03 Житомир-Чернівці одночасно працювало дві підрядні організації. У поточному році буде введено в експлуатацію майже 23 кілометри відремонтованого покриття від міста Житомир до міста Чуднів.
Добігають кінця й роботи з поточного середнього ремонту мосту через річку Тетерів на кілометрі 30+683 шляху Житомир-Чернівці у Житомирському районі.
Після ремонту штучної споруди проїжджа частина розшириться з 7 до 8 метрів. Крім того, передбачено влаштувати нові тротуари, бар’єрне та перильне огородження, покриття на мості та виконати роботи з безпеки руху.
Завершуються роботи з поточного середнього ремонту мосту через річку Тетерів у місті Радомишль, що на автомобільній дорозі Т-06-08 Малин – Кочерів. Довжина мосту після ремонту становитиме: 228 з половиною погонних метрів з габаритами 7,5 завширшки та двома тротуарами по півтора метри.
На шляху Н-03, км 34+536, завершуються роботи з поточного середнього ремонту містка через канаву, де відновлено конструктивні елементи водопропускної труби.
Гарантійний строк на штучні споруди після приймання виконаних робіт становить 10 років.
Відремонтовано проблемну ділянку в межах поточного середнього ремонту на кордоні з Білоруссю, а саме км 19-23 шляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Ділянка автомобільної дороги отримала два шари асфальтобетону, виконані роботи з благоустрою та безпеки руху. Ремонтні роботи продовжуватимуться наступного року.
Упродовж усіх видів ремонтів шляхів державного значення відбувається трирівневий контроль якості.
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