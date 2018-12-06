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Святий Міклош приносить неслухняним дітям шматочок вугілля: як Малинівка готується до відкриття Садиби Святого Миколая

Святий Міклош приносить неслухняним дітям шматочок вугілля: як Малинівка готується до відкриття Садиби Святого МиколаяСвятий Миколай вже прийшов до усіх християн, які живуть за новим стилем. На Поліссі святий Міклош приходить щороку до римо-католиків та протестантів. Так у Малинівці, яка є давнім чеським поселенням, склалась традиція зустрічати Миколая двічі – один приходить 6 грудня, а інший -19-го.

Святий Міклош цього року прикрасив кущі в селі екзотичними фруктами.

“Наше село Малинівка – це давнє чеське поселення. Саме тому до нас приходить не лише Святий Миколай, а й Святий Міклош. Він прийшов цього року із подарунками. Але неслухняні діти, як того вимагають традиції, отримають в цей день картоплину або шматочок вугілля. Враховуючи, що цей святий прибув до нас із теплих країв – він і привіз із собою екзотичних фруктів”, - розповідає голова сільської ради Наталія Парфіненко.

В Малинівці розповідають, що Міклош ходить не сам – його супроводжують янголи та чортики, які записують в спеціальну книгу хороші та погані справи дитини.

Міклош чекатиме на українського Миколая у Малинівці до 19 грудня. Саме в цей день розпочне роботу найпівнічніша Садиба Поліського Святого Миколая.

“У Садибі, яка почне працювати 19 грудня, на усіх гостей чекатимуть не лише Святий Миколай, а й його помічники – янголи та чорти Крапуси. А також – майстер-класи, розваги, ярмарок та скриня для листів, які діти адресують Святому Миколаю”, - розповів адміністратор Садиби.

Окрім того, вже тиждень як до Малинівки прибув помічник Миколая – віслюк Вітус. Він зустрічатиме дітей в Садибі і смакуватиме морквою, яку для нього заготовило місцеве агропідприємство “Малинівське”.

Нагадаємо, що театралізоване відкриття Садиби Поліського Миколая відбудеться 19 грудня. Місце: с. Малинівка, Малинський район, Житомирська область.

За детальною інформацією звертайтеся за телефоном до адміністратора Садиби – (096) 603-14-00.

А також слідкуйте за оновленнями на сайті - poliskyi-mykolai.com.
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