Новорічну ялинку декомунізували

Новорічна ялинка змінює ім´я, а якщо бути точнішим – то і «прізвище» теж. Відтепер вона буде «різдвяним деревцем». Принаймні так вона позначатиметься в лісівничій документації.
Власне на тому, що ялинка є символом Різдва, а не Нового року, повсякчас наголошують і священики. Позаяк ці два свята йдуть поруч, то в атеїстичному Радянському Союзі ялинку перетворили на новорічний атрибут.
Сьогодні ж варто пригадати, що саме символізує ялинка та прикраси на ній і під нею.
Лісівники ж пропонують прикрашати оселю не штучним деревцем, а живим. Бо тільки в живій ялинці зможе оселитися таємничий дух свята на честь народження Сина Божого. А про цілющі аромати хвої і говорити годі!
«Безпідставними є і перестороги, що передсвяткове вирубування хвойних деревець є катастрофічним і завдає значної шкоди лісу, - запевняють лісівники. – Щороку в державних лісогосподарських підприємствах Житомирщини створюється близько 100 гектарів плантацій ялин - це 80-100 тисяч штук деревець спеціально для прикрашання житла до свят. Крім цих плантацій щорічно лісівники області створюють близько 4000 гектарів лісових культур сосни та ялини – ці насадження «житимуть» до 80-річного віку.»
Нагадаємо, що за тиждень в лісгоспах області запрацюють ялинкові базари, де кожен бажаючий зможе вибрати собі деревце за доступною ціною, яке обов’язково створить в оселі святковий настрій.
Державна лісова охорона звертається до тих, хто має звичку ялинку з лісу просто поцупити: який дух вона принесе в хату і чи зможе стати символом такого світлого свята крадена річ?!
Отож лісівники Житомирщини запрошують мешканців та гостей області відвідати ялинкові базари та бажають усім веселого Різдва.
Наталія Горай, прес-служба Житомирського ОУЛМГ