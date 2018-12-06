Житомирський прикордонний загін отримав технічну допомогу від Норвегії

Держприкордонслужба продовжує вживати заходи щодо вдосконалення та нарощування складових системи запобігання виявлення та припинення спроб незаконного переміщення через державний кордон радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.
Сьогодні, 5 грудня, в рамках проекту міжнародної технічної допомоги відбулась урочиста церемонія передачі Житомирському прикордонному загону обладнання для виявлення ядерних матеріалів і радіоактивних речовин від представників Уряду Норвегії.
Зазначений проект реалізується у відповідності до низки Угод про співробітництво між урядами обох країн.
У заходах взяли участь представники посольства та міжнародних організацій Норвегії, а також прикордонного відомства України.
«Вказані прилади надають можливість виявляти спеціальні ядерні матеріали, радіоактивні речовини промислового, медичного характеру та інші матеріали, що можуть бути джерелами іонізуючого випромінювання. Засоби виявлення радіоактивних джерел забезпечують надання сигналу тривоги, що викликаються джерелами гамма, нейтронного та гамма/нейтронного випромінювання та альфа, бета-забруднення, а також проведення спектрального аналізу джерела та його ідентифікацію» - зазначив начальник відділення РХБ захисту та екологічної безпеки Житомирського загону підполковник Сергій Козубенко.
Загалом прикордонники отримали технічне обладнання, зокрема дозиметри, спектрометри, захисні костюми, протигази тощо на загальну суму понад 6,5 мільйонів гривень.
Зазначене устаткування дозволить охоронцям кордону в обов’язковому порядку здійснювати перевірку, при в’їзді та виїзді з України, осіб, вантажів та транспортних засобів на наявність в них заборонених для переміщення через кордон матеріалів. Також слугуватимуть частиною екіпіровки прикордонників під час перебування на забрудненій території, яка постраждала в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
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