Житомирянину, якого обвинувачують у вбивстві 20-річної дівчини, «світить» від 7 до 15 років позбавлення волі

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння особою умисного вбивства 20-річної дівчини, що сталося у серпні цього року.
Наразі прокуратурою області затверджено обвинувальний акт за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України та скеровано до Житомирського районного суду для розгляду по суті.
Органи досудового слідства обвинувачують 31-річного чоловіка у тому, що він, перебуваючи в автомобілі зі своєю знайомою, 20-річною дівчиною, під час з’ясовування з нею відносин, що переросло у конфлікт, умисно стиснув руками шию та, застосовуючи значну фізичну силу і долаючи опір потерпілої, задушив її у салоні авто.
Як повідомлялося раніше, свою жертву чоловік відвіз у лісосмугу, скинув у яр та прикрив будівельним сміттям, де її знайшов житель села Житомирського району.
Крім цього, в обвинуваченого виявлено та вилучено вогнепальну зброю, бойові припаси до неї та осколкову гранату, які він незаконно придбав, зберігав та перевозив в автомобілі без відповідних дозвільних документів.
За принципової позиції прокуратури області, з метою забезпечення ефективного досудового розслідування скоєного тяжкого злочину, чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводило слідче управління ГУНП в області.
Публічне обвинувачення під час судового розгляду справи підтримуватиме прокуратура Житомирської області.
Довідково: відповідно до ч. 1 ст. 115 КК України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Прес-служба прокуратури Житомирської області