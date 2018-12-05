Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:42 – Житомирянину, якого обвинувачують у вбивстві 20-річної дівчини, «світить» від 7 до 15 років позбавлення волі 
  • 11:39 – Правоохоронці виявили ознаки функціонування організованої мережі з розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу 
  • 18:11 – Житомирщина може однією із перших завершити децентралізацію, – Ігор Гундич 
  • 17:18 – На Житомирщині стартує передноворічна ялинкова кампанія 
  • 15:25 – На Житомирщині судитимуть начальника підрозділу патрульної поліції 

Житомирянину, якого обвинувачують у вбивстві 20-річної дівчини, «світить» від 7 до 15 років позбавлення волі

Житомирянину, якого обвинувачують у вбивстві 20-річної дівчини, «світить» від 7 до 15 років позбавлення волі Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння особою умисного вбивства 20-річної дівчини, що сталося у серпні цього року.

Наразі прокуратурою області затверджено обвинувальний акт за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України та скеровано до Житомирського районного суду для розгляду по суті.

Органи досудового слідства обвинувачують 31-річного чоловіка у тому, що він, перебуваючи в автомобілі зі своєю знайомою, 20-річною дівчиною, під час з’ясовування з нею відносин, що переросло у конфлікт, умисно стиснув руками шию та, застосовуючи значну фізичну силу і долаючи опір потерпілої, задушив її у салоні авто.

Як повідомлялося раніше, свою жертву чоловік відвіз у лісосмугу, скинув у яр та прикрив будівельним сміттям, де її знайшов житель села Житомирського району.

Крім цього, в обвинуваченого виявлено та вилучено вогнепальну зброю, бойові припаси до неї та осколкову гранату, які він незаконно придбав, зберігав та перевозив в автомобілі без відповідних дозвільних документів.

За принципової позиції прокуратури області, з метою забезпечення ефективного досудового розслідування скоєного тяжкого злочину, чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводило слідче управління ГУНП в області.

Публічне обвинувачення під час судового розгляду справи підтримуватиме прокуратура Житомирської області.

Довідково: відповідно до ч. 1 ст. 115 КК України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 154
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Прокуратура наполягатиме на взятті під варту підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки
» Бердичівлянину та його сестрі за вимагання та умисне вбивство дружини «світить» довічне ув’язнення
» На Житомирщині судитимуть начальника підрозділу патрульної поліції
» На Житомирщині судитимуть організовану групу за численні крадіжки, скоєні на території семи районів
» На Житомирщині судитимуть службових осіб за порушення правил безпеки, що призвело до загибелі 8 осіб
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Країни з-поза меж ЄС приєднуються до санкцій на підтримку України
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+