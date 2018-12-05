Правоохоронці виявили ознаки функціонування організованої мережі з розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом органів прокуратури спільно з Національною поліцією виявили ознаки функціонування організованої мережі розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.
Протягом останніх днів правоохоронці провели низку обшуків у окремих адміністративних приміщеннях Української православної церкви та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії.
За результатами обшуків вилучено чимало друкованої продукції, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі.
Серед іншого протягом двох діб вилучено 75 примірників брошури «УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою.
Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ», що вже потрапляла в поле зору СБ України, і на яку вже є відповідний висновок експерта.
Згідно з висновком експертизи Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз ‒ це видання «містить пропаганду релігійної нетерпимості…ображає почуття громадян… у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть».
Іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку.
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