Житомирщина може однією із перших завершити децентралізацію, – Ігор Гундич

Житомирщина впевнено тримає лідерство у головній реформі країни – децентралізації, реалізацію якої ініціював Президент Петро Порошенко.
Область має всі шанси для того, щоб однією із перших в Україні сформувати перспективний план громад та завершити реформу децентралізації.
На цьому наголосив голова ОДА Ігор Гундич сьогодні, 4 грудня, під час брифінгу для ЗМІ напередодні засідання Ради регіонального розвитку Житомирщини.
«За рахунок фінансової децентралізації місцеві бюджети Житомирщини зросли більше, ніж у 2,5 разів. Петро Порошенко став першим Президентом, який реально запровадив фінансову децентралізацію. Наша область йде «на всіх парах» у процесі впровадження цієї реформи. Я вірю, що Житомирщина стане однією із перших областей, де повністю завершиться децентралізація», – зазначив Ігор Гундич.
Голова ОДА також акцентував на перспективі розвитку області на 2019-2021 роки.