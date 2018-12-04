На Житомирщині стартує передноворічна ялинкова кампанія

Найближчим часом на території області розпочнуть працювати ялинкові базари та пункти продажу новорічних красунь в лісгоспах і лісництвах.
Проте придбати ялини можна і зараз, щоправда за попереднім замовленням.
Найперше лісівники хочуть запевнити громадян, що передсвятковий розпродаж хвойних деревець жодним чином не зашкодить екології краю. Адже заготовлятимуться дерева на рубках догляду – тобто там, де вони зайві і їх потрібно вирубати, щоб насадження були продуктивними, або на спеціально створених плантаціях новорічних ялин. Таких в державних лісогосподарських підприємствах – майже 700 гектарів.
Загалом же лісівники області мають до продажу півмільйона штук зелених красунь – це сосна та ялина. Проте досвід попередніх років показує, що реалізовується щороку 35-50 тисяч деревець.
Ціни на деревця в залежності від його висоти коливатимуться від 45 до 200 гривень. Середня ж вартість новорічної ялинки до 1,5 метра становитиме близько 60-70 гривень. Окремі підприємства пропонують ялинки в горщиках, котрі за умови правильного догляду навесні можна буде висадити у відкритий грунт.
Як і в попередні роки, відпуск новорічних ялинок буде здійснюватися з обов’язковим маркуванням самоклейними етикетками зі штрих-кодом, а також будуть використані пластикові бирки, призначені для маркування новорічних ялин.
Інформацію про походження новорічної ялинки, де вона вирощена і чи легально заготовлена, кожен бажаючий може отримати за штрих-кодом на офіційному сайті Державного підприємства «Інноваційно-Аналітичний Центр» у розділі «Перевірка ялинки».
Біля контор лісництв, розсадників, на рекреаційних майданчиках, уздовж автошляхів області, на ринках сіл, селищ та міст лісогосподарські підприємства створять 146 торгівельних пунктів для реалізації зелених красунь. Окрім того, в кожному лісгоспі визначено відповідальних осіб та консультативні телефони, за якими можна отримати необхідну інформацію про новорічні ялинки.
Враховуючи, що сума штрафу, яку доведеться сплатити за самовільно зрубану ялинку значно перевищуватиме її вартість, лісівники сподіваються, що бажаючих іти на лісопорушення не буде.
Детальну інформацію про розміщення торгівельних майданчиків, відповідальних осіб держлісгоспів, номери телефонів для довідок та відповідальність за порушення лісового законодавства можна отримати на офіційному веб-сайті Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства:https://zt-lis.gov.ua/gromadjanam/realizacija-novorichnikh-jalinok.html.
Наталія Горай, прес-служба Житомирського ОУЛМГ