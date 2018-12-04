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На Житомирщині підприємця підозрюють у привласненні 340 тис грн бюджетних коштів

На Житомирщині підприємця підозрюють у привласненні 340 тис грн бюджетних коштівБердичівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом службового підроблення приватним підприємцем, а також заволодінням майном у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі, за погодженням із місцевою прокуратурою, особі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.366 та ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що приватним підприємцем у грудні 2017 року укладено договір про виконання будівельних робіт на загальну суму 1,3 млн грн в оздоровчому дитячо-юнацькому закладі «Березовий гай», що є комунальним підприємством Бердичівської райради.

Однак підприємець, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення офіційних документів, завищив вартість виконаних аварійно-відновлювальних робіт, унаслідок чого заволодів бюджетними коштами на суму понад 340 тис грн.

Зокрема, підрядник порушив вимоги чинного законодавства щодо забезпечення пожежної безпеки, чим створив загрозу життю та здоров’ю дітей, а саме: насправді не виконав роботи з вогнезахисту дерев’яних елементів покрівлі, натомість підробив офіційні документи.

Більше того, з метою уникнення кримінальної відповідальності, зловмисник намагався покинути територію України та виїхати до Російської Федерації. Проте завдяки злагодженим зусиллям правоохоронних органів та прикордонної служби особу затримано при спробі перетину кордону.

Викрито та припинено організовану підприємцем схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах місцевою прокуратурою спільно із співробітниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

Досудове розслідування проводять місцеві органи поліції.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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