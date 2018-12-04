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Цьогоріч на Житомирщині понад 660 людей з інвалідністю отримали роботу, а більше 1000 – наразі безробітні

Цьогоріч на Житомирщині понад 660 людей з інвалідністю отримали роботу, а більше 1000 – наразі безробітніСлужба зайнятості опікується питаннями зайнятості осіб з інвалідністю з 2006 року. Кількість звернень таких пошукачів роботи з кожним роком зростає. Якщо у 2006 році звернулось 792 особи з вадами здоров'я, то за 10 місяців 2018 року допомоги у працевлаштуванні потребували у понад три рази більше – 2887 осіб. Кількість тих, для кого вдалось знайти роботу, за цей період теж зросла – з 270 до 663 осіб.

Упродовж січня-жовтня 2018 року послугами центрів зайнятості в області користувались понад 2560 осіб з обмеженими фізичними можливостями, які мали статус безробітного. Працевлаштовано 535 людей з вадами здоров’я, які мали статус безробітного, та ще 128 осіб, яким робота була знайдена у перші дні звернень до набуття статусу безробітного. 108 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, троє безробітних з обмеженими фізичними можливостями отримали одноразово належну суму допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності (зайняття бджолярством, лісопильним виробництвом та створення місця відпочинку – кемпінгу).

Підприємства, установи та організації області інформуються щодо можливості організації професійного навчання для осіб з обмеженими фізичними можливостями, в т.ч. шляхом стажування та індивідуального навчання безпосередньо на робочому місці. З метою підвищення конкурентоспроможності інвалідів з початку 2018 року 187 осіб з обмеженими фізичними можливостями проходили навчання за направленням державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду ЗДССВБ та підприємств – замовників кадрів. Для організації професійного навчання інвалідів використовувалася навчальна база вищих та професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій. Зручною для осіб з обмеженими фізичними можливостями є організація навчання за місцем проживання, в тому числі стажування безпосередньо на робочих місцях.

В загальній базі оперативних вакансій Житомирської області цьогоріч було зареєстровано 448 вакансій, на які, за інформацією роботодавців, могли бути працевлаштовані інваліди.

На сьогодні потребують працевлаштування понад 1030 осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звернулись за допомогою до служби зайнятості.

Відділ інформаційної роботи
обласного центру зайнятості,
тел.: 36-22-36
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