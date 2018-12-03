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На Житомирщині судитимуть начальника підрозділу патрульної поліції

На Житомирщині судитимуть начальника підрозділу патрульної поліціїПід процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання начальником сектора реагування патрульної поліції ГУНП в області неправомірної вигоди.

Наразі прокуратурою області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) та скеровано до Любарського районного суду для розгляду по суті.

Начальника сектора реагування патрульної поліції одного з відділень поліції ГУНП в області обвинувачують у тому, що він вимагав та одержав від водія 4 тис грн неправомірної вигоди, пообіцявши не притягувати його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.

Як повідомлялося раніше, працівники Управління Служби безпеки України в області спільно з Житомирським управлінням ДВБ Нацполіції України затримали 33-річного капітана поліції у серпні 2018 року, в одному з райцентрів, після одержання від посередника зазначеної суми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводив слідчий відділ Управління Служби безпеки України в області.
Публічне обвинувачення у суді здійснюватиме прокуратура Житомирської області.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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