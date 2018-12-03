Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:42 – Житомирянину, якого обвинувачують у вбивстві 20-річної дівчини, «світить» від 7 до 15 років позбавлення волі 
  • 11:39 – Правоохоронці виявили ознаки функціонування організованої мережі з розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу 
  • 18:11 – Житомирщина може однією із перших завершити децентралізацію, – Ігор Гундич 
  • 17:18 – На Житомирщині стартує передноворічна ялинкова кампанія 
  • 15:25 – На Житомирщині судитимуть начальника підрозділу патрульної поліції 

У Житомирі зареєстрували першу «євробляху»

У Житомирі зареєстрували першу «євробляху»У сервісному центрі МВС № 1841 у Житомирі 30 листопада вперше зареєстрували автомобіль з екологічним стандартом «Євро-3», ввезений з-за кордону.

Перший в Україні автомобіль, з екологічним стандартом нижче «Євро-5» був зареєстрований 29 листопада на Волині – ним став MERCEDES-BENZ B180 CDI, 2008 року випуску зі стандартом «Євро 4». А вже наступного дня, 30 листопада у Житомирі зареєстрували BMW Х5, 2005 року випуску з екологічним стандартом «Євро-3». Зазначимо, що до нещодавніх законодавчих змін щодо пільгового розмитнення автомобілів це було неможливо.

Завдяки новим ставкам акцизу та пільгам у 50 % щодо реєстрації протягом першого місяця після ввезення, власник сплатив акцизний збір у сумі 43 тисячі гривень. Однак необхідно пам’ятати, що крім акцизного податку сплачуються також 20 % ПДВ від вартості транспортного засобу та 10 % в’їзного мита.

У Житомирі зареєстрували першу «євробляху»
У Житомирі зареєстрували першу «євробляху»
У Житомирі зареєстрували першу «євробляху»
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 219
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Результати в цифрах: статистика територіального сервісного центру МВС у Житомирі за півроку
» Житомирські прикордонники виявили автомобіль, який розшукують в РФ
» Мер Житомира задекларував три земельні ділянки та орендовану квартиру
» Житомирський завод "Кромберг енд Шуберт" за півроку освоїв 10 млн євро іноземних інвестицій
» Комплектуючі для Porsche, BMW, Audi, Mercedes виготовлятимуть у Житомирі
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Країни з-поза меж ЄС приєднуються до санкцій на підтримку України
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+