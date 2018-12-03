У Житомирі зареєстрували першу «євробляху»

У сервісному центрі МВС № 1841 у Житомирі 30 листопада вперше зареєстрували автомобіль з екологічним стандартом «Євро-3», ввезений з-за кордону.
Перший в Україні автомобіль, з екологічним стандартом нижче «Євро-5» був зареєстрований 29 листопада на Волині – ним став MERCEDES-BENZ B180 CDI, 2008 року випуску зі стандартом «Євро 4». А вже наступного дня, 30 листопада у Житомирі зареєстрували BMW Х5, 2005 року випуску з екологічним стандартом «Євро-3». Зазначимо, що до нещодавніх законодавчих змін щодо пільгового розмитнення автомобілів це було неможливо.
Завдяки новим ставкам акцизу та пільгам у 50 % щодо реєстрації протягом першого місяця після ввезення, власник сплатив акцизний збір у сумі 43 тисячі гривень. Однак необхідно пам’ятати, що крім акцизного податку сплачуються також 20 % ПДВ від вартості транспортного засобу та 10 % в’їзного мита.
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