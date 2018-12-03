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На Житомирщині судитимуть службових осіб за порушення правил безпеки, що призвело до загибелі 8 осіб

На Житомирщині судитимуть службових осіб за порушення правил безпеки, що призвело до загибелі 8 осібПід процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області органами поліції закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель 8 осіб, двоє з яких - малолітні, що сталося у Бердичеві.

У четвер, 29 листопада 2018 року, прокуратурою області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 272, чч. 1, 4 ст. 358 та ч.1 ст. 366 КК України та скеровано до Бердичівського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Як нещодавно повідомлялося, унаслідок протиправних дії працівників комунального підприємства м. Бердичів, у тому числі порушення технічних вимог та інструкцій охорони праці, в одній з квартир загинуло восьмеро осіб, серед яких - двоє малолітніх.

Посадових осіб комунального підприємства обвинувачують у тому, що ними допущено підроблення службової документації щодо проведення періодичного прочищення димових каналів у багатоквартирному будинку, а також не забезпечено додержання вимог законодавства при проведенні робіт з підвищеною небезпекою із газовим обладнанням.

Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме прокуратура Житомирської області.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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