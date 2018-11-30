Водіїв попереджають про ускладнення погодних умов

За повідомленням Житомирського обласного центру з гідрометеорології, у суботу, 1 грудня, упродовж усього дня йтиме сніг.На дорогах місцями можлива ожеледиця. За незначного вітру температура повітря коливатиметься вночі від 7 до 12 градусів морозу, вдень - від 3 до 8 градусів морозу.У неділю ж, очікується хмарна погода з проясненням. Вночі знову йтиме невеликий сніг.Закликаємо учасників дорожнього руху бути вкрай уважними та обережними під час руху при ускладненні погодних умов! Дотримуйтеся Правил дорожнього руху, відмовтеся від ризикованих маневрувань та підвищення швидкості.Бажаємо всім безпечних подорожей!Прес-служба САД у Житомирській області