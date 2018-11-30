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Віслюк Вітус поселився в унікальній Садибі Святого Миколая в Малинівці. Фото

Віслюк Вітус поселився в унікальній Садибі Святого Миколая в Малинівці. ФотоУ Малинівці, що у Малинському районі, вже оселився віслюк Поліського Святого Миколая Вітус, який чекає на офіційне відкриття масштабної Садиби і зустріч із дітьми. Годують Вітуса морквою, капустою та кукурудзою, яку заготовило місцеве агропідприємство “Малинівське”. Утім, Вітус не відмовляється і від печива та солодощів, кажуть на підприємстві.

Цього року погодувати Вітуса морквою та печивом може малеча із усієї Житомирщини. 19 грудня у Малинівці автентичний Поліський Миколай запалить головну ялинку краю та оселиться на місяць у своєму унікальному будиночку.

На території Садиби Поліського Святого Миколая можна буде побачити янголів та чеських чортів Крапусів.

“Саме в мальовничій поліській Малинівці роками уживаються разом чеські та українські традиції. Тому й Святий Миколай у нашому краї по-своєму унікальний. На території Садиби працюватимуть зона майстер-класів та локація із “казковими поліськими звірами”. Можна буде побачити, як живе Святий Миколай, якими речами користується у побуті. А також – скуштувати смачного чаю”, - розповідає голова Малинівської сільської ради Наталія Парфіненко.

Віслюк Вітус вже чекає на ввічливих дітей у Садибі. Він приїхав у Малинівку з-під Житомира. Вітусу півтора роки. Святий Миколай сам обрав собі цього сірого помічника. Каже – через те, що у Вітуса добрі очі, які обов’язково завоюють дитячі серця у Малинівці. Зараз віслюк спостерігає за тим, як зводиться Поліська Садиба, із свого теплого будинку.

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Театралізоване відкриття Садиби Поліського Миколая відбудеться 19 грудня.

Місце: с. Малинівка, Малинський район, Житомирська область.

За детальною інформацією звертайтеся за телефоном до адміністратора Садиби – (096) 603-14-00.

А також слідкуйте за оновленнями на сайті - poliskyi-mykolai.com.
Віслюк Вітус поселився в унікальній Садибі Святого Миколая в Малинівці. Фото
Віслюк Вітус поселився в унікальній Садибі Святого Миколая в Малинівці. Фото
Віслюк Вітус поселився в унікальній Садибі Святого Миколая в Малинівці. Фото
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