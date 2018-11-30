Ігор Гундич: На Житомирщині воєнного стану немає, область працює у звичайному режимі

Житомирська область працює у штатному режимі – введення воєнного стану в Україні на область не розповсюджується. Воєнний стан введений для заходів безпеки і оборони у 10-ти областях країни і населення це не стосується.
Про це сьогодні, 29 листопада, під час брифінгу сказав голова ОДА Ігор Гундич.
«На Житомирську область введення воєнного стану в Україні абсолютно не впливає. На сьогодні область працює у тому режимі, у якому працювала. Я хотів би заспокоїти жителів області – не потрібно піднімати паніку, тому що один одного можна накрутити до того стану, що почнеш бігти купувати гречку, цукор і інші запаси. Цього робити не потрібно. Навіть у 10-ти областях, де є воєнний стан, він введений, у першу чергу, для заходів безпеки і оборони, і стосується силовиків та військових, а не звичайного населення», – сказав Ігор Гундич.
Керівник області додав, що воєнний стан в Україні не вплине на перші вибори в громадах області.
«Вибори в об’єднаних територіальних громадах, які заплановані на 23 грудня обов’язково відбудуться, тому що наша Житомирська область не входить у перелік областей, де ввели воєнний стан», – додав Ігор Гундич.
На випадок надзвичайних ситуацій в області є резерв коштів, а також змога прийняти людей з інших областей у разі евакуації.