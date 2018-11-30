Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:15 – Водіїв попереджають про ускладнення погодних умов 
  • 12:57 – Віслюк Вітус поселився в унікальній Садибі Святого Миколая в Малинівці. Фото 
  • 09:59 – Ігор Гундич: На Житомирщині воєнного стану немає, область працює у звичайному режимі 
  • 11:49 – На Житомирщині припинили діяльність з розповсюдження незаконно виготовленого алкоголю 
  • 17:19 – У Житомирі на гарячому затримали серійних домушників. Фото 

Ігор Гундич: На Житомирщині воєнного стану немає, область працює у звичайному режимі

Ігор Гундич: На Житомирщині воєнного стану немає, область працює у звичайному режиміЖитомирська область працює у штатному режимі – введення воєнного стану в Україні на область не розповсюджується. Воєнний стан введений для заходів безпеки і оборони у 10-ти областях країни і населення це не стосується.

Про це сьогодні, 29 листопада, під час брифінгу сказав голова ОДА Ігор Гундич.

«На Житомирську область введення воєнного стану в Україні абсолютно не впливає. На сьогодні область працює у тому режимі, у якому працювала. Я хотів би заспокоїти жителів області – не потрібно піднімати паніку, тому що один одного можна накрутити до того стану, що почнеш бігти купувати гречку, цукор і інші запаси. Цього робити не потрібно. Навіть у 10-ти областях, де є воєнний стан, він введений, у першу чергу, для заходів безпеки і оборони, і стосується силовиків та військових, а не звичайного населення», – сказав Ігор Гундич.

Керівник області додав, що воєнний стан в Україні не вплине на перші вибори в громадах області.

«Вибори в об’єднаних територіальних громадах, які заплановані на 23 грудня обов’язково відбудуться, тому що наша Житомирська область не входить у перелік областей, де ввели воєнний стан», – додав Ігор Гундич.

На випадок надзвичайних ситуацій в області є резерв коштів, а також змога прийняти людей з інших областей у разі евакуації.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 106
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ігор Гундич: Житомирщина за І квартал залучила більше інвестицій, ніж за увесь минулий рік
» На дорогах Житомирщини у цілодобовому режимі працює більше 180 одиниць техніки
» Голова ОДА Ігор Гундич відзначив найактивніших підприємців області
» Обласне керівництво запевнило підприємства, що на Житомирщині не буде "віялових" відключень
» Ще 8 нових шкільних автобусів отримали райони та ОТГ Житомирщини
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Країни з-поза меж ЄС приєднуються до санкцій на підтримку України
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+