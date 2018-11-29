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На Житомирщині припинили діяльність з розповсюдження незаконно виготовленого алкоголю

На Житомирщині припинили діяльність з розповсюдження незаконно виготовленого алкоголю Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та їх незаконний збут.

У середу, 28 листопада 2018 року, прокуратурою області спільно із податковою міліцією області у місті Коростені проведено низку обшуків у місцях зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

За результатами обшуків виявлено та вилучено майже 300 літрів спиртовмісної продукції, компоненти та обладнання для її виробництва, а також транспортний засіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 204 КК України проводить податкова міліція області.

Прес-служба прокуратури Житомирської області

На Житомирщині припинили діяльність з розповсюдження незаконно виготовленого алкоголю
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