Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:19 – У Житомирі на гарячому затримали серійних домушників. Фото 
  • 12:09 – У Житомирі судитимуть організовану злочинну групу за виготовлення та збут особливо небезпечних наркотиків 
  • 10:06 – На Житомирщині запроваджується нова соціальна послуга для вразливих сімей з дітьми – патронат над дитиною 
  • 20:10 – Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО 
  • 11:54 – Близько 400 культурних діячів Житомирщини звернулись до Митрополитів УПЦ МП 

У Житомирі судитимуть організовану злочинну групу за виготовлення та збут особливо небезпечних наркотиків

У Житомирі судитимуть організовану злочинну групу за виготовлення та збут особливо небезпечних наркотиківПід процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і прекурсорів організованою групою.

Наразі прокуратурою області затверджено обвинувальний акт у справі за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України та скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося раніше, 55-річний житомирянин, залучивши ще двох наркозалежних - 32-річну жінку та 44-річного чоловіка, організував злочинну групу, яка протягом тривалого часу – з вересня 2017 по травень 2018 роки закупляла макову соломку та виготовляла особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Виготовлений за місцем проживання наркотик поплічники збували наркозалежним особам у Житомирській області.

Злочинну групу, для якої постачав макову соломку ще й депутат сільської ради Черняхівського району, викрили працівники управління протидії наркозлочинності в Житомирській області. Досудове розслідування проводило СУ ГУНП в області.

Розглядатиме справу Богунський районний суд м. Житомира, публічне обвинувачення підтримуватиме прокуратура області.

За скоєння зазначених злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання, зокрема, позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 97
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі судитимуть злочинну групу екс-посадових осіб, які присвоїли понад півмільйона гривень бюджетних коштів
» У Житомирі судитимуть злочинну групу екс-посадових осіб, які присвоїли понад півмільйона гривень бюджетних коштів
» На Житомирщині судитимуть організовану групу за численні крадіжки, скоєні на території семи районів
» У Житомирі за збут наркосировини судитимуть організатора злочинної групи екс-поліцейського та двох її учасників
» На Житомирщині судитимуть організатора та членів злочинної групи за збут особливо небезпечних наркотиків
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Країни з-поза меж ЄС приєднуються до санкцій на підтримку України
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+