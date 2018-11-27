У Житомирі судитимуть організовану злочинну групу за виготовлення та збут особливо небезпечних наркотиків

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і прекурсорів організованою групою.
Наразі прокуратурою області затверджено обвинувальний акт у справі за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України та скеровано до суду для розгляду по суті.
Як повідомлялося раніше, 55-річний житомирянин, залучивши ще двох наркозалежних - 32-річну жінку та 44-річного чоловіка, організував злочинну групу, яка протягом тривалого часу – з вересня 2017 по травень 2018 роки закупляла макову соломку та виготовляла особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Виготовлений за місцем проживання наркотик поплічники збували наркозалежним особам у Житомирській області.
Злочинну групу, для якої постачав макову соломку ще й депутат сільської ради Черняхівського району, викрили працівники управління протидії наркозлочинності в Житомирській області. Досудове розслідування проводило СУ ГУНП в області.
Розглядатиме справу Богунський районний суд м. Житомира, публічне обвинувачення підтримуватиме прокуратура області.
За скоєння зазначених злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання, зокрема, позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Прес-служба прокуратури Житомирської області