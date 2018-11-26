На Житомирщині запроваджується нова соціальна послуга для вразливих сімей з дітьми – патронат над дитиною

На Житомирщині стартував процес впровадження послуги патронату над дитиною. Це стало можливим після того, як в області почав працювати спеціаліст з підготовки кандидатів у патронатні вихователі. Щороку у Житомирській області близько 140 дітей розміщуються у центрі соціально-психологічної реабілітації (ЦСПР). Завдяки патронату вони зможуть отримувати реабілітаційні послуги у сім'ях, що значно підвищує якість та скорочує час реабілітації. Початок впровадження нової соціальної послуги для дітей вимагає поширення інформації про пошук осіб, які мають бажання стати патронатними вихователями.
За оцінкою Служби у справах дітей Житомирської ОДА, щороку в середньому 500 дітей набувають статусу "дитини-сироти" або ж "дитини, позбавленої батьківського піклування". Так, станом на 1 жовтня 2018 року "статусу" набули 320 дітей. На обліку перебуває 2775 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Щороку до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області надходить інформація щодо 200 сімей з дітьми, в яких є ризик соціального сирітства, та близько 300 сімей, в яких діти цілодобово перебувають у закладах інтернатного типу за заявою батьків.
“Завдяки патронату мінімум третина з них могли б потенційно уникнути набуття такого статусу та залишитися у своїй біологічній сім'ї. Адже патронат є комплексною послугою, яка працює не лише з дитиною та її проблемою, але й допомагає батькам дитини підвищити свою спроможність належним чином дбати про власних дітей, - говорить Лариса Стрига, менеджер проекту “Сімейний патронат: послуги альтернативного догляду дітей у нових громадах”, - В результаті надання послуги патронату маємо збережену сім’ю, а не подружжя, яке лишилося на одинці зі своїми проблемами, та дитину, яка вилучена з своєї родини, рідної громади та розміщена до інституції, де вона в найбільш критичний для неї час зазнає додаткових страждань”.
Патронат над дитиною в Україні є розробкою міжнародної благодійної організації “Партнерство “Кожній дитині”, що підтримана державою та вже успішно запроваджена у громадах 13-ти регіонів України. Це стало можливим через дію Закону України № 936-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми”, який набрав сили 26 січня 2016 року.
Патронат – це комплексна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя у період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
“Унікальність патронату полягає у тому, що він не лише забезпечує потреби дитини, сім’я якої потрапила у складні життєві обставини, але й надає комплексну підтримку самій сім’ї з метою посилення її потенціалу до належного виховання дитини аби повернути її у сімейне середовище. – підкреслює Ганна Антіпова, директор Житомирського обласного центру СССДМ. - У результаті дитина не потрапляє до інтернатного закладу, уникає травматичного досвіду, має можливість спілкуватися з батьками”.
Якщо сім’я все ж не виявляє потенціалу до змін та бажання повернути дитину у рідний дім, для неї обов’язково знаходять саме СІМЕЙНУ альтернативу – опікунів, прийомних батьків, усиновителів. При цьому рішення щодо її подальшої долі ухвалюється з огляду на те, що є найкращим саме для цієї дитини. Таким чином, за будь-яких обставин малеча уникає інтернатних закладів, які у багатьох країнах світу визнані травматичною для дітей практикою.
Станом на 1 жовтня 2018 року на обліку служб у справах дітей Житомирської області перебуває 2976 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 159 дітей перебувають в державних інтернатних закладах. За оцінкою Служби у справах дітей Житомирської ОДА найбільша потреба області щодо влаштування дітей, тимчасово позбавлених батьківського піклування, полягає у розміщенні саме дітей дошкільного віку, для яких досвід інтернатних закладів є особливо травматичним та великих родинних груп.
У Житомирській області створено 45 об'єднаних територіальних громад. Станом на 1 листопада 2018 року в ОТГ введено 44 посади фахівців із соціальної роботи з метою надання соціальної підтримки сімей з дітьми, а фактично працюють 28. Кожна з об’єднаних територіальних громад має вирішити, яким чином організувати та фінансувати послуги для вразливих дітей та сімей з дітьми. Державою наразі створені умови для фінансування послуг патронатних вихователів в ОТГ.
Актуальним питанням запровадження патронату над дитиною саме для Житомирської області є пошук, відбір та навчання безпосередніх надавачів цієї послуги – патронатних сімей, що складаються з патронатних вихователів та їх добровільних помічників.
Україна приєдналася до числа країн, які визнали інтернати застарілою й неефективною практикою, та затвердила національну стратегію деінституалізації. Проте, її виконання є неможливим шляхом простого закриття інтернатних закладів – це вимагає створення якісних альтернатив: послуг на рівні громади для підтримки вразливих сімей з дітьми. До таких послуг і належить патронат над дитиною.Довідка:
Патронатний вихователь – це спеціаліст, який пройшов навчання за спеціальною програмою та на договірній основі здійснює догляд, виховання, забезпечує реабілітацію тимчасово влаштованих в його сім’ю дітей, несе відповідальність за їх життя та здоров’я у період надання цим дітям послуги патронату, допомагає дитині та її сім’ї у подоланні складних життєвих обставин. У своїй роботі патронатний вихователь користується допомогою добровільного помічника (зазвичай це друга особа з подружжя), а також міждисциплінарної команди спеціалістів (соціального працівника, психолога, медика та за потреби інших спеціалістів з місцевої громади).
Оскільки саме патронатний вихователь є ключовим спеціалістом, який допомагає дитині у подоланні стресу, зумовленого складними життєвими обставинами у рідній родині, створює позитивний емоційний контакт, необхідний для належної реабілітації дитини, представляє інтереси дитини перед іншими фахівцями, є посередником між дитиною та її біологічними батьками / особами, які їх заміняють чи усиновителями / прийомними батьками, від патронатного вихователя вимагається високий рівень професійності та ґрунтовна педагогічна підготовка.
Щоб належним чином підготуватися до цієї місії, майбутні патронатні сім’ї проходять навчання за спеціальною програмою. Таке навчання забезпечується національними тренерами з підготовки кандидатів у патронатні вихователі.Чинним законодавством послуга патронату над дитиною регулюється такими актами:
• Сімейний Кодекс України, ст.ст. 252-256.
• Закон України «Про охорону дитинства» від 20.01.2018 № 2402-14б, ст.ст. 1, 23.
• Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням патронату над дитиною» (питання щодо врегулювання питань загальнообов’язкового державного пенсійного страхування) від 19.10.2016 №1692-VIII.
• Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо оплати послуг патронатних вихователів» від 20.12.2016 №1794-VIII.
• Закон України «Про Держаний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-19.
• Постанова КМУ №148 від 16.03.2017 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною».
• Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Програми підготовки патронатних вихователів» від 19.08.2017 № 1349.
Контактні особи: Піка Тетяна, 097 334 61 71 pikatanya@ukr.net
Лариса Стрига, 050 311 05 74, l.stryga@p4ec.org.ua,
Руслан Коломєйцев, 095 131 56 31, kolomeitsev.rusel@ukr.net