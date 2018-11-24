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Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО

Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТОКілька сотень житомирян зібрались біля пам’ятного знаку «Сумуючий Янгол», аби разом вшанувати пам’ять жертв геноциду Українського народу – Голодомору 1932-1933 рр., голодоморів 1921-1922, 1946-1947 рр.

Мітинг-реквієм відбувся сьогодні, 24 листопада, на майдані Путятинському, за участю представників влади, духовенства, громадськості, жителів міста.

Учасники заходу разом помолились за мільйони загублених життів та запалили лампадки, як символ пам’яті за українцями.

О 16.00 годині всі присутні долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання. На знак скорботи про жертв голодоморів поклали колоски, квіти та лампадки до пам’ятного знака «Сумуючий Янгол».

У рамках всеукраїнської акції у кожному вікні будівлі Житомирської ОДА та облради запалили свічку памяті для вшанування жертв голодоморів.

У цей день на Житомирщині обмежили розважальні заходи та приспустили всі державні прапори. Пам’ять жертв голодоморів вшанували у всіх містах та районних центрах області.


Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
Хвилиною мовчання та запаленням свічки пам’яті житомиряни вшанували жертв голодоморів. ФОТО
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