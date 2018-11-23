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Близько 400 культурних діячів Житомирщини звернулись до Митрополитів УПЦ МП

Близько 400 культурних діячів Житомирщини звернулись до Митрополитів УПЦ МППісля звернення керівництва області та міста щодо приєднання Митрополитів УПЦ МП Никодима і Віссаріона до процесу творення єдиної української церкви цю ініціативу підтримали й культурні діячі та творча інтелігенція.

Близько 400 культурних діячів підписали звернення до Митрополита Житомирського і Новоград-Волинського УПЦ Никодима та Митрополита Овруцького і Коростенського УПЦ Віссаріона із проханням підтримати створення єдиної Помісної Церкви Українського Народу.

«Отримання Томосу про автокефалію є питанням незалежності, національної безпеки, державності і всієї світової геополітики. Створення єдиної Помісної Церкви є невідворотною справою, бо глобальні процеси зупинити не можна – цю ідею підтримують понад 50% українців», – йдеться у зверненні.

Культурні діячі області наголошують на тому, що Митрополити Никодим та Віссаріон користуються повагою у православному просторі Житомирщини: «Ваше слово і думка завжди мають вагомий вплив на життя кожної парафії. У цей складний і доленосний для України час звертаємось до Вас з проханням підтримати створення єдиної Помісної Церкви Українського Народу».

Серед культурних діячів та творчої інтелігенції – представники обласної бібліотеки для дітей, обласного театру ляльок, обласного літературного та краєзнавчих музеїв, обласної наукової бібліотеки ім. О.Ольжича, ансамблю «Родослав», Радомишльської музичної школи, обласної філармонії ім. Ріхтера та обласного центру хореографічного мистецтва.

Нагадаємо, що нещодавно спільне звернення щодо створення єдиної православної церкви до керівників єпархій УПЦ МП підписали голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, голова обласної ради Володимир Ширма та міський голова Сергій Сухомлин.
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