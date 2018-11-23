На Житомирщині СБУ затримала військовослужбовця-контрактника на незаконному збуті військових засобів ураження

На Житомирщині співробітники Служби безпеки України у межах заходів із протидії незаконному обігу зброї та вибухових речовин викрили контрактника ЗСУ на незаконному збуті військових засобів ураження.
Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець однієї із частин, дислокованих на території області налагодив збут вибухівки і боєприпасів із району проведення Операції об’єднаних сил. «Клієнтів» зловмисник підшуковував на тематичних Інтернет-форумах та через знайомих із кримінальних кіл.
Правоохоронці затримали контрактника на одній із вулиць Житомира під час чергової спроби збуту двох тротилових шашок загальною вагою чотириста грамів та засобів детонації до них і двох десятків патронів за три тисячі гривень. Раніше правоохоронці задокументували продаж зловмисником двохсот патронів на суму чотири тисячі гривень.
У ході санкціонованих обшуків правоохоронці виявили ще півдесятка гранат для підствольного гранатомета, засоби детонації та майже шістсот набоїв.
У межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо обрання фігуранту справи міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.
Операція із викриття зловмисника проводилася спільно зі слідчими ГУ Національної поліції в Житомирській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
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