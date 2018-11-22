Відкрито рух по відремонтованій капітально автомобільній дорозі Р-49 Васьковичі-Шепетівка

Учора відбулось відкриття руху по ділянкам шляху загального користування державного значення Р-49, де проводились роботи з капітального ремонту.
На двох ділянках автомобільної дороги Васьковичі-Шепетівка у селах Радичі, Варварівка та Вересівка Ємільчинського району були проведені роботи з поширення проїжджої частини, влаштування двох шарів асфальтобетону та капремонту двох мостів.
Результатом ремонту стало розширення дорожнього полотна з 7 до 9 метрів, та посилення існуючого дорожнього одягу. Протяжність відремонтованого шляху склала 7,7 км.
Загальна вартість капітального ремонту а/д Васьковичі - Шепетівка на обох ділянках за договором склала 101,216 млн. грн.
Згідно з укладеним договором, роботи виконувала підрядна організація ПП «Автомагістраль».
У 2017 році роботи стартували за рахунок кредитних коштів, залучених в попередні роки під державні гарантії, та 10%-го співфінансування з місцевих бюджетів Житомирської області.
Упродовж відновлення ділянок шляху здійснювався чотирирівневий контроль якості робіт.
Прес-служба САД у Житомирській області