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Відкрито рух по відремонтованій капітально автомобільній дорозі Р-49 Васьковичі-Шепетівка

Відкрито рух по відремонтованій капітально автомобільній дорозі Р-49 Васьковичі-Шепетівка Учора відбулось відкриття руху по ділянкам шляху загального користування державного значення Р-49, де проводились роботи з капітального ремонту.

На двох ділянках автомобільної дороги Васьковичі-Шепетівка у селах Радичі, Варварівка та Вересівка Ємільчинського району були проведені роботи з поширення проїжджої частини, влаштування двох шарів асфальтобетону та капремонту двох мостів.

Результатом ремонту стало розширення дорожнього полотна з 7 до 9 метрів, та посилення існуючого дорожнього одягу. Протяжність відремонтованого шляху склала 7,7 км.

Загальна вартість капітального ремонту а/д Васьковичі - Шепетівка на обох ділянках за договором склала 101,216 млн. грн.

Згідно з укладеним договором, роботи виконувала підрядна організація ПП «Автомагістраль».

У 2017 році роботи стартували за рахунок кредитних коштів, залучених в попередні роки під державні гарантії, та 10%-го співфінансування з місцевих бюджетів Житомирської області.

Упродовж відновлення ділянок шляху здійснювався чотирирівневий контроль якості робіт.

Прес-служба САД у Житомирській області
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