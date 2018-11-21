«Не йти на провокації Кремля», – керівники області та міста підписали спільне звернення до Митрополитів УПЦ МП

Приєднатися до процесу творення єдиної української церкви, а також не йти на провокації і розпал релігійної ворожнечі закликали керівники області та міста Митрополитів УПЦ МП Никодима і Віссаріона.
Спільне звернення до керівників єпархій УПЦ МП підписали сьогодні, 20 листопада, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, голова обласної ради Володимир Ширма та міський голова Сергій Сухомлин.
«Розуміємо, що нині єпископи Української православної церкви МП, особливо ті, які готові приєднатися до творення єдиної церкви, перебувають під тиском з боку Москви. Просимо Вас не йти на провокації Кремля та утриматися від дій, що можуть чинитися задля розпалу релігійного протистояння всередині нашої держави та релігійного розколу», – йдеться у тексті звернення.
Крім утримання від дій, що можуть сприяти релігійній ворожнечі, влада області та міста закликала Митрополитів «підтримати процес об’єднання українського православ’я та долучитися до історичного процесу надання Українській православній православній церкві Томосу про автокефалію».
Керівники області та міста зі свого боку також нагадали представникам УПЦ МП позицію Президента України: «… українська держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церковної юрисдикції, а Вселенський патріарх зі свого боку гарантує повний канонічний захист прибічникам автокефалії в Україні».
Нагадаємо, 11 жовтня Вселенський Патріархат оголосив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. 14 жовтня жителі Житомирщини разом із вірянами з усієї України помолилися за надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.